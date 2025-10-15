Oroscopo Paolo Fox | le previsioni astrologiche del 16 ottobre 2025

L' oroscopo di Paolo Fox del 16 ottobre 2025 rivela una giornata duale, con il transito della Luna in Vergine nel tardo pomeriggio. Vediamo cosa dicono le previsioni astrologiche di Paolo Fox di 16 ottobre 2025, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere un oroscopo accurato. Oroscopo 16 ottobre Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Continua a perseguire i tuoi obiettivi con determinazione. Se in amore emergono contrasti, sul lavoro nuovi progetti stanno prendendo forma con promettenti sviluppi. Toro - Paolo Fox ha un suggerimento per queste 24 ore: cerca di mantenere la calma anche quando le circostanze ti darebbero motivo di esprimere risentimento verso chi non valorizza la tua attenzione. 🔗 Leggi su Ultimora.news © Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 16 ottobre 2025

