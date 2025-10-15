Orlando consiglia a Chivu | Roma-Inter? Sfrutterei il momento di Pio Esposito per questo motivo

Inter News 24 Orlando analizza Roma-Inter: secondo lui Pio Esposito merita più di Bonny di partire titolare. Il classe 2005 si trova in un buon momento. Massimo Orlando, ex calciatore e ora commentatore sportivo, ha espresso il suo parere su come Cristian Chivu dovrebbe gestire l’attacco della Inter in vista della sfida contro la Roma. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Orlando non ha dubbi su una delle scelte chiave del tecnico rumeno: puntare su Pio Esposito. Esposito in forma, il momento giusto per puntare su di lui. Orlando ha elogiato le qualità del giovane attaccante, definendolo un giocatore forte con la testa a posto e capace di sfruttare le occasioni al meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com

