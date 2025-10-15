Orlando a Bruxelles | Sul progetto ponte violazioni ambientali e appalti irregolari Ciucci | Progetto conforme alle norme europee

Un nuovo capitolo nel dibattito europeo sul Ponte sullo Stretto di Messina. Durante un incontro a Bruxelles con la commissaria europea all’Ambiente, Jessika Roswall, l’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Leoluca Orlando ha denunciato “ripetute violazioni delle normative europee. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ponte sullo Stretto, Leoluca Orlando a Bruxelles: «Il progetto viola le norme europee su ambiente e appalti» - La delegazione ha supportato la richiesta di intervento del Commissario europeo con una analisi e riferimenti documentali ... Riporta msn.com

Ponte sullo Stretto, solite accuse e allarmismi dai cavernicoli: a Bruxelles l’ennesima crociata contro lo sviluppo del Sud - “Il progetto del Ponte sullo Stretto è in aperta ripetuta violazione delle normative europee sull’ambiente e di quelle in materia di appalti delle opere pubbliche“. Come scrive msn.com

Ponte sullo Stretto, Bruxelles rassicura: «Dialogo costruttivo con Roma». L'ad Ciucci: «Significativo passo avanti» - L'amministratore delegato della società commenta le dichiarazioni fatte filtrare da fonti Ue alle agenzie di stampa e ribadisce la correttezza dell'iter seguito per l'approvazione del progetto ... Come scrive lasicilia.it