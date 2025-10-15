Ordine dei chimici e fisici confermato alla presidenza Claudio Giordano

Si sono svolte nelle giornate del 4 e 5 ottobre le elezioni per il rinnovo del consiglio e del collegio dei revisori dell’Ordine interprovinciale dei chimici e dei fisici di Parma e Piacenza, per il quadriennio 2025-2029. Il nuovo consiglio, insediatosi nei giorni successivi, ha deliberato la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche questi approfondimenti

Conosciamo meglio i relatori presenti al Convegno d'Autunno 2025. Relatore: Francesca Piccioli Chimico, Consulente Ambientale, Presidente dell'ordine dei Chimici e Fisici della Toscana. Qui il programma https://www.professioneacqua.it/.../programma-de - facebook.com Vai su Facebook

Chimici e fisici, Carlo Giordano resta presidente dell’Ordine di Parma e Piacenza - Si sono svolte nelle giornate del 4 e 5 ottobre le elezioni per il rinnovo del consiglio e del collegio dei revisori dell’Ordine interprovinciale dei ... Da piacenzasera.it

Orlandi (Con. Naz. dei Chimici): “Soddisfatti, istituita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici” - Il Consiglio Nazionale dei Chimici accoglie con soddisfazione il voto definitivo del Senato (148 favorevoli, 19 contrari, 5 astenuti) che ha approvato il Disegno di Legge Lorenzin S. Scrive quotidianosanita.it

Scadenza Triennio ECM. Orlandi (FNCF): “Formazione indispensabile, ma allineata a ruoli, attività e ambiti di chimici e fisici” - 2025 si chiuderà il 31 dicembre e la presidente della FNCF, Nausicaa Orlandi, ricorda che non rispettare l’obbligo può comportare sanzioni disciplinari e rischi sulla copertura ... Scrive quotidianosanita.it