ordigni nascosti in casa arrestato 26enne

Tarantini Time Quotidiano Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Laterza, nell’ambito di una mirata attività di controllo del territorio, hanno arrestato un 26enne del posto, ritenuto responsabile della  presunta detenzione illecita di ordigni esplosivi. L’azione è scaturita da un’attenta attività info-operativa svolta sul territorio  che ha condotto i militari dell’Arma ad effettuare una perquisizione presso l’abitazione del giovane. Durante le operazioni, i Carabinieri hanno focalizzato l’attenzione su un garage in uso esclusivo al soggetto, dove è stato individuato un soppalco sospetto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

