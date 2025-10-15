Ordigni nascosti in casa arrestato 26enne
Tarantini Time Quotidiano Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Laterza, nell’ambito di una mirata attività di controllo del territorio, hanno arrestato un 26enne del posto, ritenuto responsabile della presunta detenzione illecita di ordigni esplosivi. L’azione è scaturita da un’attenta attività info-operativa svolta sul territorio che ha condotto i militari dell’Arma ad effettuare una perquisizione presso l’abitazione del giovane. Durante le operazioni, i Carabinieri hanno focalizzato l’attenzione su un garage in uso esclusivo al soggetto, dove è stato individuato un soppalco sospetto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
