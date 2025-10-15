Orario Bayern Monaco Juventus Women | tutti i dettagli per seguire la super sfida di Women’s Champions League
Orario Bayern Monaco Juventus Women: definito il fischio d’inizio: le bianconere in campo giovedì 16 ottobre per la seconda giornata di Champions. Una trasferta di lusso, una sfida che sa già di spareggio. È tutto pronto per il secondo appuntamento europeo della Juventus Women. Dopo il buon esordio contro il Benfica, le bianconere di Massimiliano Canzi sono attese dalla difficilissima partita in casa del Bayern Monaco, valida per la seconda giornata della nuova League Phase di Women’s Champions League. La partita, un inedito assoluto tra i due club, si preannuncia come un test fondamentale per misurare le reali ambizioni della squadra in un girone di ferro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
