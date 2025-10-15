Ora solare ci siamo | ecco quando dovremo spostare le lancette segnatevi questa data

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle ore 3:00, tornerà l’ ora solare. Le lancette andranno spostate indietro di un’ora, segnando ufficialmente la fine dell’ora legale. Un gesto ormai automatico per molti, grazie a dispositivi digitali e smartphone che aggiornano l’orario in autonomia. Ma dietro questo semplice atto si riapre il dibattito: ha ancora senso oggi mantenere il doppio cambio stagionale? Introdotta per sfruttare meglio la luce solare nei mesi estivi, l’ ora legale nasceva con l’intento di ridurre il consumo di energia elettrica. Spostando in avanti le lancette, si guadagna un’ora di luce nel tardo pomeriggio, riducendo il ricorso all’illuminazione artificiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ora solare, ci siamo: ecco quando dovremo spostare le lancette, segnatevi questa data

