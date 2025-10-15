Ora che la pace è tornata di moda eccoli tutti in fila per un posto sul carro dei pacifisti
di Angelo Palazzolo Dopo che i rappresentanti del nostro governo hanno ripetutamente offeso e dileggiato il carro dei pacifisti, ora che la pace è tornata di moda, eccoli tutti in fila a reclamare un posto d’onore su quel carro. Se quella di Gaza è una vera pace (e non una semplice tregua) ce lo dirà il tempo, al momento ha il sapore di una pace ingiusta e temporanea, tuttavia – a mio modesto avviso – la “pace giusta e duratura” è un’astrazione mentale astorica e spesso irrealistica, un’utopia che può indicare una meta ideale, ma che non dovrebbe determinare il concreto agire politico, quest’ultimo dovrebbe invece tendere al raggiungimento di risultati possibili e concreti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
