OPV Families & Kids 2025 | da ottobre la rassegna per famiglie prosegue con due nuovi spettacoli musicali

Padovaoggi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo dell’autunno, riprende anche il cartellone dedicato alle famiglie e ai piccoli ascoltatori OPV Families & Kids 2025. Sabato 18 ottobreSabato 18 ottobre alle ore 17 alla Scuola della Carità di Padova si terrà lo spettacolo Mi chiamo Satie, come chiunque!, divertente omaggio al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

