Operazione Stella Verde caporalato e appalti pubblici irregolari In 5 finiscono nei guai

Casertanews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza di Biella ha dato esecuzione a un’importante operazione contro il caporalato e gli illeciti negli appalti pubblici che ha toccato anche la provincia di Caserta, dove sono state effettuate alcune delle 19 perquisizioni ordinate dalla Procura della Repubblica di Biella. 🔗 Leggi su Casertanews.it

