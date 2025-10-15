Operazione Stella Verde caporalato e appalti pubblici irregolari In 5 finiscono nei guai
La Guardia di Finanza di Biella ha dato esecuzione a un’importante operazione contro il caporalato e gli illeciti negli appalti pubblici che ha toccato anche la provincia di Caserta, dove sono state effettuate alcune delle 19 perquisizioni ordinate dalla Procura della Repubblica di Biella. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Due serate di pura emozione a Le Querce, dove la famiglia Zago ha ospitato la cucina ispirata di Alberto Toè, Stella Michelin e Stella Verde. Un incontro tra territorio, ricerca e sensibilità contemporanea, che ha dato vita a un Convivio autentico, fatto di sapori, r - facebook.com Vai su Facebook
Caporalato negli appalti pubblici, 5 indagati a Biella - L'operazione, denominata "Stella verde", è nata dalla vicenda che ha coinvolto un operaio di origine maghrebina che, nel dicembre dello scorso anno, dopo essere stato vittima di un grave incidente sul ... tg24.sky.it scrive
Biella, maxi operazione GdF contro il caporalato: perquisizioni anche in Basilicata - Perquisizioni in 8 regioni, coinvolta anche la Basilicata. Scrive trmtv.it
Biella, caporalato nei cantieri: cinque indagati in otto regioni - L’operazione “Stella verde” della Guardia di Finanza ha portato a perquisizioni in 19 sedi tra imprese e abitazioni. Si legge su msn.com