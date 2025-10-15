Operazione ' Cannabis shop' perquisizione anche a Cesenatico | maxi sequestro della Finanza

Una perquisizione delle fiamme gialle è stata fatta anche a Cesenatico, maxi sequestro in un ‘cannabis shop’ di Forlì dal valore di circa due milioni di euro e due denunce per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. E' questo il bilancio di un'operazione condotta dai militari della Guardia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

