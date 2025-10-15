Operazione Bononia Gate | otto arresti e sequestri per 1,5 milioni contro la rete della ’ndrangheta a Bologna

Dalle prime ore di questa mattina circa cento agenti della Polizia di Stato, con il supporto della Direzione Investigativa Antimafia, hanno eseguito in Emilia-Romagna, Calabria, Lazio e Campania otto ordinanze di custodia cautelare e un sequestro preventivo di beni per oltre 1,5 milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Bologna, ha portato alla luce un’associazione per delinquere con base nel capoluogo felsineo, dedita a reati di bancarotta fraudolenta, truffa, evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio, con aggravanti per l’agevolazione mafiosa nei confronti delle cosche Piromalli e Molè della ’ndrangheta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it