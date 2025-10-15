Operazione antidroga a Chieti e Lanciano | arresti e perquisizioni dalla prima mattina

Una vasta operazione antidroga è in corso dalle prime ore di oggi, martedì 15 ottobre, tra Chieti e Lanciano. Gli agenti della squadra mobile della questura di Chieti, coordinati dalla procura della Repubblica, stanno eseguendo arresti e perquisizioni nei confronti di un gruppo di persone. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

