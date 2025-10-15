Operazione all' avanguardia | revisione di protesi d' anca con innesto di osso equino

Foligno, 15 ottobre 2025 - A Foligno, all'ospedale San Giovanni Battista, è stato eseguito un intervento chirurgico ortopedico di straordinaria complessità, che ha dell'incredibile, visto che è stato utilizzato materiale organico animale, ma che dimostra i passi da gigante che sono stati fatti in ambito medico-scientifico. La Struttura Complessa di Ortopedia, diretta dal dottor Giulio Pucci, ha portato a termine con successo una revisione protesica d’anca su un paziente affetto da grave metallosi, in un quadro classificato come Paprosky tipo 3B, una delle condizioni più difficili da affrontare in ambito di chirurgia ricostruttiva dell’anca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operazione all'avanguardia: revisione di protesi d'anca con innesto di osso equino

