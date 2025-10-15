Operato alla spalla muore in auto nel tragitto verso casa | procura apre un'inchiesta

Due uomini, di 79 e 71 anni, sono morti a poche ore di distanza dopo interventi considerati di routine in due strutture sanitarie di Cassino. Le procure di Frosinone e Cassino hanno aperto due inchieste per accertare cause ed eventuali responsabilità dei medici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

operato spalla muore autoOperato alla spalla, muore in auto nel tragitto verso casa: procura apre un’inchiesta - Due uomini, di 79 e 71 anni, sono morti a poche ore di distanza dopo interventi considerati di routine in due strutture sanitarie di Cassino ... Scrive fanpage.it

operato spalla muore autoCassino, operato a una spalla muore dopo le dimissioni: la Procura apre un'inchiesta - Sergio Ferracci, 79 anni, ha avuto un malore dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Cassino: è morto al Pronto soccorso di Frosinone ... Riporta roma.corriere.it

