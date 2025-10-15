Operato alla spalla muore in auto nel tragitto verso casa | procura apre un'inchiesta

Due uomini, di 79 e 71 anni, sono morti a poche ore di distanza dopo interventi considerati di routine in due strutture sanitarie di Cassino. Le procure di Frosinone e Cassino hanno aperto due inchieste per accertare cause ed eventuali responsabilità dei medici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

MARC OPERATO Il neo campione del mondo ha subito un intervento chirurgico alla spalla infortunata, il trattamento conservativo non è stato considerato sufficiente per una buona guarigione. Lo spagnolo proseguirà nel normale iter di recupero a casa su - facebook.com Vai su Facebook

MotoGP | Marc Márquez operato alla spalla: finito il suo 2025? ? @AggioValentino - X Vai su X

Operato alla spalla, muore in auto nel tragitto verso casa: procura apre un’inchiesta - Due uomini, di 79 e 71 anni, sono morti a poche ore di distanza dopo interventi considerati di routine in due strutture sanitarie di Cassino ... Scrive fanpage.it

Cassino, operato a una spalla muore dopo le dimissioni: la Procura apre un'inchiesta - Sergio Ferracci, 79 anni, ha avuto un malore dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Cassino: è morto al Pronto soccorso di Frosinone ... Riporta roma.corriere.it

Pozzolo Formigaro, operaio muore travolto da un’auto mentre torna a casa in bici dopo il lavoro - Ieri pomeriggio a perdere la vita è stato invece un 25enne che in sella ... Si legge su ilsecoloxix.it