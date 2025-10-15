Operaio sepolto sotto i detriti Il corpo recuperato dopo ore un indagato per omicidio colposo
Travolto e sepolto dai detriti mentre stava lavorando su un escavatore: la procura di Macerata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Indagato Mirko Rita, rappresentante legale e responsabile della sicurezza della Rita Calcestruzzi di Corridonia, dove l’altro ieri pomeriggio è avvenuta la tragedia. Il 48enne Francesco Broda, operaio sangiustese della Efi Srl di Caldarola, stava manovrando un escavatore, affiancato da un collega alla guida di un camion, in un deposito all’interno della ditta. Improvvisamente c’è stato il cedimento di un argine: tonnellate di ghiaia, melma e detriti hanno sepolto vivo l’operaio di Monte San Giusto, mentre il suo collega è riuscito a mettersi in salvo, uscendo dal finestrino del camion e riuscendo a dare l’allarme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
