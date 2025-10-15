Openda Juventus retroscena dalla Continassa | il belga punta a rilanciare così la sua avventura in bianconero La strategia

Openda Juventus, anche lui torna dalla nazionale con l’amaro in bocca: ora l’obiettivo è mettersi in mostra e guadagnare minuti nel trittico di fuoco. Una sosta per le nazionali che doveva servire a ritrovare fiducia e gol, ma che si è trasformata in un’altra piccola delusione. Loïs Openda, al pari di altri suoi compagni di club, torna a Torino con l’amaro in bocca per un impiego ridotto e prestazioni incolori con la maglia del Belgio. Ma ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la sua testa è già proiettata al futuro: l’attaccante vuole riscattarsi e punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

