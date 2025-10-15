Openda è un caso alla Juventus? Parla il suo scopritore | Ogni giocatore ha bisogno del proprio tempo Darà tutto non è venuto per stare in panchina Sul suo ruolo dico questo

Juventusnews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Openda può già considerarsi un caso alla Juventus? Parla il suo scopritore Dominique Renson, responsabile tecnico delle giovanili dell’RFC Liegi. Openda è da considerarsi già un caso? E di quale gravità? A rispondere e cercare di inquadrare meglio l’attaccante della Juventus, che anche col Belgio è rimasto a 0 minuti, su Tuttosport c’è Dominique Renson, responsabile tecnico delle giovanili dell’RFC Liegi, l’uomo che lo ha scoperto quando aveva 11 anni. IL PRIMO RICORDO – «Era piccolo ed era già di un altro livello. Con noi ha iniziato quando aveva poco più di 10 anni, il talento era evidente». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda è un caso alla Juventus? Parla il suo scopritore: «Ogni giocatore ha bisogno del proprio tempo. Darà tutto, non è venuto per stare in panchina. Sul suo ruolo dico questo»

