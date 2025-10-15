Open day della salute oltre 600 prestazioni al centro commerciale La Torre

Dopo il grande riscontro di pubblico, ieri al centro commerciale “La Torre” di Palermo, l’Open Day itinerante della prevenzione promosso dall’Asp di Palermo si sposta domani, giovedì 16 ottobre, a Partinico, dove nel Palazzo dei Carmelitani di Corso dei Mille, dalle 10:30 alle 16:30 sarà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

All’Ospedale di Ariano, (H) Open Weekend sulla Menopausa #ospedaleariano #salute #openweekend #salute #menopausa #telenostra - facebook.com Vai su Facebook

(H) Open Day sulla Salute Mentale: il 10 ottobre visite e servizi gratuiti in oltre 140 Ospedali Bollino Rosa di Fondazione Onda ETS e presidi dedicati alla salute mentale - In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’ (H) Open Day sulla Salute Mentale coinvolgendo gli ospedali con Bollino Rosa e ... Si legge su comunicati-stampa.net

Salute Mentale, il 10 ottobre visite gratuite in 140 ospedali bollino rosa - Il 10 ottobre visite e servizi gratuiti in oltre 140 ospedali Bollino Rosa di Fondazione Onda Ets e presidi dedicati alla salute mentale. Come scrive ansa.it

Open Day sulla Salute Mentale: le iniziative dell’ASP Ragusa per venerdì 10 ottobre - In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l'(H) Open ... Segnala radiortm.it