Onde Rosa camminata solidale per la prevenzione del tumore al seno

Agrigentonotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una camminata per la vita, per ricordare che la prevenzione è la prima forma di cura. Si terrà domenica 19 ottobre alle ore 10, con partenza da piazza Cavour, la camminata itinerante solidaleOnde Rosa” organizzata in occasione della Giornata mondiale del tumore della mammella.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

