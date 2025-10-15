Omicidio Pamela Genini l’ultimo messaggio disperato all’ex fidanzato | Gianluca è entrato in casa ho paura | chiama la polizia

Ilgiorno.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – "Alle 21.22 lei mi riferiva di sentirsi sola, ma era finalmente contenta perché aveva trovato il coraggio di lasciare Soncin". A parlare è Francesco, quarantenne imprenditore della Bergamasca, l'ex fidanzato di Pamela Genini, la ventinovenne assassinata dal compagno che voleva lasciare, il cinquantaduenne Gianluca Soncin, nell'appartamento di via Iglesias 33 a Milano. L'uomo racconta agli agenti delle Volanti l'ultima telefonata con la donna, proprio nei minuti precedenti al suo omicidio. L'irruzione in casa in diretta. Pamela dice all'ex che ha chiuso definitivamente con Soncin, dopo più di un anno di violenze e vessazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

omicidio pamela genini l8217ultimo messaggio disperato all8217ex fidanzato gianluca 232 entrato in casa ho paura chiama la polizia

© Ilgiorno.it - Omicidio Pamela Genini, l’ultimo messaggio disperato all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura: chiama la polizia”

Approfondisci con queste news

omicidio pamela genini l8217ultimoPamela Genini uccisa a Milano dal compagno con 29 coltellate: lui è entrato in casa con una copia delle chiavi (fatta di nascosto). I vicini vedono tutto: «L'ammazza». - Una donna, Pamela Genini, di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, ma non sarebbe in pericolo ... Riporta ilmessaggero.it

omicidio pamela genini l8217ultimoFemminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: “L’aveva già minacciata di morte” - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini ... Lo riporta fanpage.it

omicidio pamela genini l8217ultimoOmicidio a Milano: la 29enne Pamela Genini uccisa a coltellate dal compagno - Pamela Genini, 29 anni è stata uccisa nel suo appartamento a Milano dal suo compagno, Gianluca Soncin, 52 anni. Come scrive corrierenazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Pamela Genini L8217ultimo