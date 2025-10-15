Milano – "Alle 21.22 lei mi riferiva di sentirsi sola, ma era finalmente contenta perché aveva trovato il coraggio di lasciare Soncin". A parlare è Francesco, quarantenne imprenditore della Bergamasca, l'ex fidanzato di Pamela Genini, la ventinovenne assassinata dal compagno che voleva lasciare, il cinquantaduenne Gianluca Soncin, nell'appartamento di via Iglesias 33 a Milano. L'uomo racconta agli agenti delle Volanti l'ultima telefonata con la donna, proprio nei minuti precedenti al suo omicidio. L'irruzione in casa in diretta. Pamela dice all'ex che ha chiuso definitivamente con Soncin, dopo più di un anno di violenze e vessazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Pamela Genini, l’ultimo messaggio disperato all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura: chiama la polizia”