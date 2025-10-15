Omicidio Pamela Genini l’ultimo messaggio disperato all’ex fidanzato | Gianluca è entrato in casa ho paura | chiama la polizia
Milano – "Alle 21.22 lei mi riferiva di sentirsi sola, ma era finalmente contenta perché aveva trovato il coraggio di lasciare Soncin". A parlare è Francesco, quarantenne imprenditore della Bergamasca, l'ex fidanzato di Pamela Genini, la ventinovenne assassinata dal compagno che voleva lasciare, il cinquantaduenne Gianluca Soncin, nell'appartamento di via Iglesias 33 a Milano. L'uomo racconta agli agenti delle Volanti l'ultima telefonata con la donna, proprio nei minuti precedenti al suo omicidio. L'irruzione in casa in diretta. Pamela dice all'ex che ha chiuso definitivamente con Soncin, dopo più di un anno di violenze e vessazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
La tragica fine di Pamela Genini L'uomo poi ha tentato di togliersi la vita ed è ricoverato in gravi condizioni. La vittima era riuscita ad allertare il suo ex con un'ultima telefonata, ma quando lui è arrivato era già morta - facebook.com Vai su Facebook
Pamela Genini uccisa a Milano dal compagno con 29 coltellate: lui è entrato in casa con una copia delle chiavi (fatta di nascosto). I vicini vedono tutto: «L'ammazza». - Una donna, Pamela Genini, di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, ma non sarebbe in pericolo ... Riporta ilmessaggero.it
Femminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: “L’aveva già minacciata di morte” - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini ... Lo riporta fanpage.it
Omicidio a Milano: la 29enne Pamela Genini uccisa a coltellate dal compagno - Pamela Genini, 29 anni è stata uccisa nel suo appartamento a Milano dal suo compagno, Gianluca Soncin, 52 anni. Come scrive corrierenazionale.it