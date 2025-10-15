Omicidio Pamela Gemini le testimonianze dei vicini | Abbiamo sentito le urla disperate

Milano, quartiere Gorla: Pamela Gemini, 29 anni, uccisa dal compagno. I vicini: “Urla strazianti, l’ha trascinata sul terrazzo”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Omicidio Pamela Gemini, le testimonianze dei vicini: “Abbiamo sentito le urla disperate”

«Era violento. Non era la prima volta che li sentivamo litigare». I vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto choc. Non riescono a levarsi dagli occhi quelle immagini, la furia di quell'uomo - facebook.com Vai su Facebook

