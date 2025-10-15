Omicidio Magagna | in aula le prime testimonianze sul delitto che ha sconvolto Arese e Limbiate

Ilnotiziario.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due città legate da una tragedia che ha sconvolto entrambe le comunità: da un lato Arese, dove aveva vissuto Marco Magagna, 38 anni, la vittima; dall’altro Limbiate, città d’origine di Stella Ovidia Boggio, 33 anni, accusata di averlo ucciso nella notte del 6 gennaio con una coltellata al cuore, al termine di un violento litigio . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

Altre letture consigliate

Omicidio di Bovisio Masciago, inizia il processo per Stella Boggio per la morte del compagno: cos’è successo in aula - È cominciato oggi, mercoledì 17 settembre, il processo a carico di Stella Boggio, la 33enne di Bovisio Masciago (Monza e Brianza) che ha ucciso con una coltellata al petto il compagno Marco Magagna, ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Magagna Aula Prime