Omicidio Magagna | in aula le prime testimonianze sul delitto che ha sconvolto Arese e Limbiate

Due città legate da una tragedia che ha sconvolto entrambe le comunità: da un lato Arese, dove aveva vissuto Marco Magagna, 38 anni, la vittima; dall’altro Limbiate, città d’origine di Stella Ovidia Boggio, 33 anni, accusata di averlo ucciso nella notte del 6 gennaio con una coltellata al cuore, al termine di un violento litigio . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

