Omicidio Kandsedal colpo di scena in aula | verbale dimenticato riapre il dibattimento

BENEVENTO — Quella che doveva essere l'udienza conclusiva del processo per l'omicidio di Ivan Kandsedal si è trasformata in un inatteso colpo di scena giudiziario.Presso la Corte d'Assise di Benevento, presieduta da Sergio Pezza e assistita dal giudice a latere Francesco Murgo, è emerso un.

Omicidio a Grottaminarda, il 'giallo' di un verbale assente e di un teste - Tutto era accaduto lungo Corso Vittorio Veneto, nel centro di Grottaminarda, dove Girolamo aveva esploso quattro colpi contro il 46enne con una pistola a tamburo calibro 7.

Ucciso a colpi di pistola, spunta verbale di un teste: sarà ascoltato in aula - Il colpo di scena è arrivato in apertura dell'udienza che doveva essere riservata alle arringhe dei difensori di Angelo Girolamo (avvocati Giuseppe Romano e Carmine Monaco), il 46enne autista di Grott ...