Omicidio Giulia Cecchettin il padre Gino dopo ergastolo accettato da Turetta e no ad appello | Non me l’aspettavo ma non so cosa ci sia dietro
Il 24enne, condannato all’ergastolo per l’uccisione della ex fidanzata, aveva inviato una lettera alla Procura generale, alla Procura ordinaria, alla Corte d’Assise e alla Corte d’Appello, comunicando la volontà di non proseguire con il giudizio di secondo grado previsto per il 14 novembre. Nella mi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
