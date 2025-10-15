Omicidio di Paolo Taormina a Palermo Gaetano Maranzano ha detto di aver sparato perché si era sentito sfidato
L'omicidio di Palermo frutto di vecchi rancori per una donna e di un atteggiamento di sfida: la versione di Gaetano Maranzano, assassino reo confesso di Paolo Taormina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Omicidio di Paolo Taormina, la confessione con tanti silenzi di Gaetano Maranzano. Vai al 1° commento - facebook.com Vai su Facebook
#14ottobre #PaoloTaormina Omicidio Paolo Taormina, Auci: “Per un alunno di liceo un personaggio di Gomorra è un disagiato. Allo Zen si esaltano, invece” - X Vai su X
Palermo, omicidio di Paolo Taormina: domani funerali e lutto cittadino. Disposta custodia cautelare - Resta in carcere Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen, reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina, giovane gestore di un pub del centro di Palermo, ucciso sabato con un colpo di pistola alla nuca. Secondo msn.com
L’omicidio di Paolo Taormina, la notte tragica nella movida di Palermo - Un ragazzo di 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida palermitana, a pochi metri dal Teatro Massimo. Segnala blitzquotidiano.it
Gaetano Maranzano, chi è il giovane accusato dell'omicidio di Paolo Taormina a Palermo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaetano Maranzano, chi è il giovane accusato dell'omicidio di Paolo Taormina a Palermo ... Lo riporta tg24.sky.it