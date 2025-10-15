Omicidio di Emanuele Scieri | definitive le condanne per Panella e Zabara
La Cassazione chiude il caso dopo 25 anni. Diventano definitive le condanne per la morte di Emanuele Scieri, l'allievo paracadutista siracusano trovato senza vita il 13 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa, sede della brigata Folgore. La Cassazione, nella serata di martedì 14 ottobre, ha rigettato i ricorsi degli imputati, confermando la pena di 22 anni di reclusione per Alessandro Panella e 9 anni e 9 mesi per Luigi Zabara, entrambi riconosciuti colpevoli di concorso in omicidio volontario. Una morte causata da un brutale atto di nonnismo. Secondo la ricostruzione della Procura di Pisa, il giovane Scieri, 26 anni, fu vittima di un violento episodio di nonnismo.
