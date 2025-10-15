Omicidio di Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda rinuncia al Riesame per la scarcerazione

Emanuele Ragnedda, imprenditore di Arzachena reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna, ha rinunciato al ricorso al Tribunale del Riesame per la scarcerazione. L’udienza dunque non ci sarà. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri sul delitto avvenuto nella tenuta Conca Entosa, con sopralluoghi e accertamenti balistici per chiarire dinamica e eventuale coinvolgimento di altre persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

