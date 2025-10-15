Omicidio di Bovisio Masciago la madre di Stella Boggio | Mi diceva che Marco la picchiava

Bovisio Masciago (Monza Brianza), 15 Ottobre 2025  – "Mia figlia mi chiamava spesso e mi diceva mamma, Marco è ubriaco, mi insulta, mi picchia e non so più cosa fare. Schiaffi, lividi. Ogni volta lui ci diceva che non sarebbe più successo". Nadia è la madre di Stella Ovidia Boggio, la 33enne che la notte del 6 gennaio ha ucciso con un'unica coltellata al cuore il compagno 38enne Marco Magagna, di Arese, dopo l'ennesimo litigio nella mansarda a Bovisio Masciago dove vivevano. La donna, che si trova agli arresti domiciliari, rischia l'ergastolo perché è imputata di omicidio volontario aggravato dalla relazione con la vittima al processo davanti alla Corte di Assise di Monza che oggi è entrato nel vivo con le prime testimonianze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

