Omar Apollo racconta ‘Queer’ di Luca Guadagnino | L’ho fatto perché era il sogno della mia vita

Il cantante Omar Apollo non ha mai nascosto la sua ammirazione per Luca Guadagnino. Ora, dopo il suo debutto cinematografico nel film ‘Queer’, il musicista, che ha ottenuto anche una nomination ai Grammy 2023 come uno tra i migliori nuovi artisti emergenti, confessa che quella collaborazione era molto più di un sogno artistico: era una promessa fatta a sé stesso. Scopriamo di più. Apollo: “Volevo che il mio debutto fosse autentico, crudo, reale”. “Mi sono sempre detto che, se mai avessi girato una scena di sesso nudo, sarebbe stata con Luca Guadagnino”, ha dichiarato Apollo, che ha continuato così: “Quando ho letto la sceneggiatura di Queer, ho pensato: accidenti, ora devo farlo davvero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

