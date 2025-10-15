Omaggio in danza a Pino Daniele per Maschere d' olivo al teatro Abeliano

Baritoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la rassegna DANZA del festival MASCHERE D'OLIVO al teatro Abeliano la compagnia RESEXTENSA diretta da Elisa Barrucchieri porta sul palco un omaggio a Pino Daniele nell'anniversario della scomparsa* PRIMA NAZIONALE *CANTO PER UN MITO SENZA TEMPO. Eterno PinoIdeazione e coreografie di Elisa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

