Omaggio in danza a Pino Daniele per Maschere d' olivo al teatro Abeliano

Per la rassegna DANZA del festival MASCHERE D'OLIVO al teatro Abeliano la compagnia RESEXTENSA diretta da Elisa Barrucchieri porta sul palco un omaggio a Pino Daniele nell'anniversario della scomparsa* PRIMA NAZIONALE *CANTO PER UN MITO SENZA TEMPO. Eterno PinoIdeazione e coreografie di Elisa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Programma della settimana! LUNEDÌ 13 OTTOBRE ? estrazione biglietti omaggio per lo spettacolo di Niccolò Fabi MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE estrazione biglietti omaggio per gli spettacoli di La Sfera Danza inaugurazione della seconda collettiva di S - facebook.com Vai su Facebook

Pino Daniele tribute in jazz, la serata speciale con i brani più iconici - Una serata speciale dedicata al grande Pino Daniele, rileggendo i suoi brani più amati in chiave jazz. Come scrive palermotoday.it

Pino è, concerto tributo a Pino Daniele: conduttori, quando in tv e tutti i cantanti presenti - Pino è, concerto tributo a Pino Daniele: conduttori, quando in tv e tutti i cantanti presenti che si esibiranno in Piazza del Plebiscito a Napoli ... Segnala superguidatv.it

MassamARTanaFestival: omaggio a Pino Daniele - Gli ultimi due appuntamenti in programma, il 9 e l’11 ottobre, oltre l’omaggio al cantante napoletano, prevedono lo spettacolo “Guida pratica per coppie alla deriva” ... Scrive msn.com