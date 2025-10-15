GUALDO TADINO - Raffaello Lucarelli, uno dei grandi pionieri nella storia del cinema italiano, viene ricordato ufficialmente al teatro Talia alle 11 di venerdì. Nato a Gualdo Tadino l’11 ottobre del 1879, è stato una figura di primo piano nella storia del cinema nazionale: viene ricordato a 120 anni dalla fondazione a Palermo della Lucarelli film, prima casa di produzione siciliana, tra le più antiche in Italia. Creativo instancabile e visionario precursore del futuro, fu autore del primo poliziesco italiano, “Liquor somniferus“ del 1914, e artefice di una serie di novità nella cinematografia. La riscoperta del personaggio è dovuta al lavoro rigoroso e appassionato dello storico e critico Antonio La Torre Giordano: a lui verrà conferito il “ Premio Raffaello Lucarelli – Ricerca e storia del cinema“, istituito dal Comune che riconosce l’impegno nella valorizzazione delle radici culturali italiane nel cinema d’avanguardia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio a Raffaello Lucarelli il pioniere del cinema