Omag Mt la sfida più attesa C’è la corazzata Conegliano

Un palazzetto che si annuncia sold-out ospiterà questa sera (ore 20,30) a Cervia la partita più attesa per l’Omag Mt San Giovanni. La squadra di Bellano affronterà l’Imoco Conegliano, vera corazzata del volley femminile mondiale, campione d’Italia, d’europa e del mondo in carica. Il sold out registrato già da alcuni giorni conferma tanta attesa, entusiasmo e passione per una partita-evento con punti in palio però già pesanti. Soprattutto per la Omag Mt che arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di chi ha costruito, stagione dopo stagione, un’identità chiara e un gioco riconoscibile, ma che dopo due partite ha già bisogno di punti per aggredire la bassa classifica in chiave salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

