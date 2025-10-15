Oltre mille tonnellate tra pesce e succo di agrumi sequestrate a Catania | valore di mercato 3mln di euro

Centodieci tonnellate di prodotti ittici presurgelati all’origine e stoccati a una temperatura di mantenimento non idonea alla loro conservazione e 900 tonnellate di succo di agrumi concentrato non tracciabili sono state sequestrate da carabinieri del Nas di Catania. Sono state trovate durante controlli in una piattaforma logistica di prodotti surgelati della provincia etnea. L’ispezione è stata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

