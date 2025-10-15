Oltre 400 persone all’inaugurazione del centro arredamenti numero uno in Italia

Nei giorni 10, 11 e 12 ottobre, Mobilifici Rampazzo ha inaugurato il suo nuovo showroom di Codevigo (Pd)con un evento che ha registrato una partecipazione eccezionale. Oltre 400 visitatori hanno affollato gli spazi espositivi, confermando ancora una volta il ruolo dell’azienda come punto di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it