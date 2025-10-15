Oltre 100 milioni per Yildiz Che succede alla Juventus

Calciomercato.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus è già al lavoro per blindare il suo numero 10, Kenan Yildiz. Tutti gli aggiornamenti di mercato Continua a brillare la stella di Kenan Yildiz. Il gioiello turco è di ritorno a Torino forte dei 3 gol realizzati in due partita di qualificazione al Mondiale con la sua Turchia. Oltre 100 milioni per Yildiz: la mossa improvvisa della Juventus (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Il numero 10 della Juventus ha trascinato anche la Nazionale di Montella, che come l’Italia si appresterà a disputare i playoff per l’accesso al Mondiale 2026. Sul canale Youtube di Calciomercato.it, con il nostro Riccardo Meloni, abbiamo fatto il punto sul futuro del classe 2005. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

oltre 100 milioni per yildiz che succede alla juventus

© Calciomercato.it - “Oltre 100 milioni per Yildiz”. Che succede alla Juventus

Argomenti simili trattati di recente

Oltre 100 milioni per Yildiz: la mossa improvvisa della Juventus - 2 gol e ben 4 assist nelle prime quattro partite dell’anno, compresa quella di Champions col Borussia Dortmund. Riporta calciomercato.it

oltre 100 milioni yildizYildiz, follie Chelsea: pronto super contratto, la Juve deve accelerare. Ecco la richiesta di Kenan - Ma dai Blues filtra l’intenzione di puntare tutto sul turco per il futuro: tutti i dettagli ... msn.com scrive

oltre 100 milioni yildizJuventus, oltre 100 milioni: via libera all’addio di Vlahovic a gennaio - Dusan Vlahovic destinato all'addio alla Juventus: si apre uno spiraglio per gennaio, l'incastro di mercato sul futuro del serbo ... Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre 100 Milioni Yildiz