Oltre 100 milioni per Yildiz Che succede alla Juventus
La Juventus è già al lavoro per blindare il suo numero 10, Kenan Yildiz. Tutti gli aggiornamenti di mercato Continua a brillare la stella di Kenan Yildiz. Il gioiello turco è di ritorno a Torino forte dei 3 gol realizzati in due partita di qualificazione al Mondiale con la sua Turchia. Oltre 100 milioni per Yildiz: la mossa improvvisa della Juventus (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Il numero 10 della Juventus ha trascinato anche la Nazionale di Montella, che come l’Italia si appresterà a disputare i playoff per l’accesso al Mondiale 2026. Sul canale Youtube di Calciomercato.it, con il nostro Riccardo Meloni, abbiamo fatto il punto sul futuro del classe 2005. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
