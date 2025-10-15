Olivetti Programma 101 il primo computer italiano compie 60 anni
Nell’ottobre 1965 Olivetti presentava a New York la cosiddetta “Perottina”, precorritrice del pc. La Nasa la comprò, Steve Jobs la studiò, Hewlett-Packard la copiò. L’Italia, come spesso accade, non se ne accorse. 🔗 Leggi su Wired.it
Approfondisci con queste news
Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate Fai d'Autunno, due giorni con ingresso a contributo libero. Potete anche prenotare delle speciali visite guidate, questo il programma di entrambe le giornate: - h. 11 e h. 17: L'architettura del Negozio Olive - facebook.com Vai su Facebook
Era italiano, Olivetti l’inventò “quasi in clandestinità”. Sessant’anni fa nasceva la P 101, il primo personal computer. - Non tutti sanno che l’Italia ha dato un contributo enorme alla storia dei PC inventando col P101 di Olivetti il primissimo modello, usato persino dagli scienziati della NASA al lavoro sulle missioni A ... Da startupitalia.eu
Fu il papà del primo pc italiano. Addio a Giovanni De Sandre. Inventò la Olivetti Programma 101 - L’ingegner Giovanni De Sandre, uno dei protagonisti dello sviluppo della Olivetti Programma 101, considerata a livello internazionale come il primo personal computer della storia in Italia, è morto ... Segnala ilgiorno.it
Addio a Giovanni De Sandre, uno dei padri del primo personal computer Programma 101 - creatore della Programma 101, considerata il primo personal computer al mondo. Riporta hwupgrade.it