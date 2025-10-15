Olio proroga di buon senso e direttiva Breakfast | due buone notizie per le imprese agricole campane
Tempo di lettura: 3 minuti Due buone notizie per l’agricoltura campana: da un lato, la proroga al 1° luglio 2026 per l’obbligo di consegnare le olive ai frantoi entro sei ore; dall’altro, il via libera alla direttiva europea “Breakfast”, che introduce nuove regole su miele, succhi e confetture, premiando trasparenza e qualità.“È una boccata d’ossigeno per le nostre imprese”, sottolinea Carmine Fusco, commissario regionale della CIA Agricoltori Italiani Campania. “La proroga sulla consegna delle olive è una scelta di buon senso: il principio della norma resta valido, ma in Campania, dove la filiera olivicola coinvolge migliaia di aziende, spesso in aree collinari e con frantoi distanti, sarebbe stato impossibile rispettare l’obbligo senza compromettere la raccolta e la qualità stessa del prodotto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
