Oleoturismo in Irpinia | tra ulivi frantoi e benessere a base di Ravece
Un paesaggio dolce e collinare, punteggiato dal verde argenteo degli ulivi e dal ritmo della natura. È qui che prende vita un’esperienza immersiva, capace di coniugare natura, tradizione e cultura dell’olio: un vero e proprio percorso emozionale tra gli uliveti e la campagna irpina.A promuoverla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Frantoi Aperti in Umbria", dal 18 ottobre al 16 novembre la XXVIII edizione - Torna alla ribalta l’Umbria rurale con la XXVIII edizione di Frantoi Aperti®, evento simbolo dell’oleoturismo in Italia, che da sabato 18 ... orvietonews.it scrive
Frantoi Aperti in Umbria 2023, torna l’evento simbolo dell'oleoturismo in Italia - Per cinque weekend "Frantoi Aperti" dà la possibilità di vivere l'esperienza del frantoio in lavorazione, assistendo alla produzione dell'olio nuovo e immergendosi in questi luoghi che custodiscono ... quotidiano.net scrive
Frantoi Aperti in Umbria alla ricerca di sapori e tradizioni - (di Ida Bini) La 27/a edizione di Frantoi Aperti, evento di oleoturismo in Umbria in programma dal 19 ottobre al 17 novembre, debutta con la 'Grande Pedalata lungo la Fascia Olivata dei Colli ... Segnala ansa.it