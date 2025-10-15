Ok della Camera alla mozione della maggioranza sul Memorandum con la Libia
La Camera dei deputati ha approvato la mozione presentata dalla maggioranza in merito al rinnovo del Memorandum d’intesa tra Italia e Libia sulla gestione dei flussi migratori. Il testo, che impegna il governo a «proseguire la strategia nazionale di contrasto ai trafficanti di immigrati e di prevenzione delle partenze dalla Libia, fondata sul Memorandum del 2017, procedendo al rinnovo dello stesso», ha ottenuto 153 voti favorevoli, 112 contrari e 9 astensioni. Stop alle mozioni di Pd, Avs, Italia Viva e +Europa. Sono state invece respinte le mozioni delle opposizioni, entrambe con parere negativo dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
