Oggi i funerali di Alessandra Ollari | arriva nulla osta l'ultimo saluto dopo due anni d'attesa

Dopo mesi di incertezza e dolore, i familiari di Alessandra Ollari potranno celebrare oggi i suoi funerali a Calestano, in provincia di Parma. Scomparsa nel giugno 2023 e ritrovata senza vita nel febbraio 2024, la donna sarà finalmente sepolta. Le indagini proseguono, senza ancora chiarire le cause della morte.