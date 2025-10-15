Oggi i funerali di Alessandra Ollari | arriva nulla osta l'ultimo saluto dopo due anni d'attesa
Dopo mesi di incertezza e dolore, i familiari di Alessandra Ollari potranno celebrare oggi i suoi funerali a Calestano, in provincia di Parma. Scomparsa nel giugno 2023 e ritrovata senza vita nel febbraio 2024, la donna sarà finalmente sepolta. Le indagini proseguono, senza ancora chiarire le cause della morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Alessandra Ollari: esami finiti. Fu strangolata? Oggi i funerali a Calestano
