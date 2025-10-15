Oggi è il momento del silenzio ci stringiamo alle famiglie dei nostri caduti

Alla luce dei tragici eventi che si sono verificati ieri 14 ottobre in provincia di Verona con la morte di tre carabinieri, oggi 15 ottobre, il comandante provinciale dei carabinieri Simone Pacioni dopo il momento di ricordo delle vittime, alla presenza di tutte le forze di polizia, ha condiviso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

