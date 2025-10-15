Oggi è il momento del silenzio ci stringiamo alle famiglie dei nostri caduti
Alla luce dei tragici eventi che si sono verificati ieri 14 ottobre in provincia di Verona con la morte di tre carabinieri, oggi 15 ottobre, il comandante provinciale dei carabinieri Simone Pacioni dopo il momento di ricordo delle vittime, alla presenza di tutte le forze di polizia, ha condiviso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
«Oggi è il momento del silenzio, ci stringiamo alle famiglie dei nostri caduti» - All'indomani della tragedia che si è consumata ieri in provincia di Verona con la morte di tre carabinieri, oggi 15 ottobre il colonnello Simone Pacioni, comandante provinciale, ha rilasciato poche, m ... Segnala padovaoggi.it
7 ottobre, a Tursi intesa sul minuto di silenzio: "Per tutte le vittime, israeliane e palestinesi" - Il testo letto in aula dal presidente del consiglio comunale Claudio Villa condanna la strage avvenuta in Israele due anni fa ma affronta anche la situazione in Palestina: "Non si può essere indiffere ... Da genovatoday.it