Officina Cucina | il ristorante con un solo tavolo dove l’esperienza diventa esclusiva

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo modo di vivere la ristorazione. Odiate il caos dei ristoranti affollati, tra tavolate rumorose, bambini irrequieti e camerieri sempre di corsa? La risposta ai vostri desideri si chiama Officina Cucina, il ristorante ideato dallo chef Andrea Mainardi, volto noto della televisione e protagonista di un progetto tanto originale quanto raffinato. Il suo locale propone un’idea fuori dagli schemi: un solo tavolo per pochi fortunati ospiti, dove la cena diventa un’esperienza intima e completamente personalizzata. Nonostante non possa essere valutato dalla Guida Michelin per la sua formula unica, Officina Cucina offre qualcosa che nessuna stella può rappresentare: esclusività e contatto diretto con lo chef. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Officina Cucina: il ristorante con un solo tavolo dove l’esperienza diventa esclusiva

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stessa cucina, look totalmente diversi. Con La Casa Moderna il design si adatta al tuo stile e alle tue esigenze, quale soluzione preferisci? Scopri tante altre idee per la tua cucina nel Catalogo La Casa Moderna: cataloghi.lacasamoderna.com/LCM/borasioff - facebook.com Vai su Facebook

Il ristorante con un solo tavolo, dove si trova e quanto costa il locale dello chef Andrea Mainardi - È un format ideato dallo chef Andrea Mainardi: ecco dove si trova e quali sono i prezzi ... Da fanpage.it

Il ristorante? Meglio con un solo tavolo - David abita a Philadelphia e oggi è il giorno del suo matrimonio: ha puntato la sveglia alle 6. Riporta cucina.corriere.it

Officina Cucina - Ambiente: Un locale di gusto contemporaneo, con un solo tavolo che può ospitare da 2 a 10 persone, disponibile sempre e solo su prenotazione, è un'inedida formula di ristorazione, ideale per celebrare ... Lo riporta brescia.corriere.it