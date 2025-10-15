Offese e richieste alla camorra di eliminare Borrelli Rita De Crescenzo e il figlio a processo

15 ott 2025

"Ti distruggo", "Sei un corrotto", "Ve ne dovete andare da Napoli", "Chi ti dice bravo deve rimanere paralizzato", "Sei un imbroglione, un camorrista". Sono alcune delle frasi per le quali dovranno rispondere di diffamazione e minacce continuate in concorso, ai danni del deputato Francesco Emilio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

