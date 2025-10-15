Offese e minacce online al deputato Borrelli | Rita De Crescenzo e suo figlio a processo

Teleclubitalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tiktoker Rita De Crescenzo, con uno dei figli, a processo per diffamazione e minacce al deputato Francesco Emilio Borrelli. Fissata per il 3 febbraio l’udienza predibattimentale. La vicenda risale a maggio 2025, quando il parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra presentò un esposto alla Procura di Napoli dopo la pubblicazione, sui canali social dei due (De Crescenzo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

