Offese e minacce online al deputato Borrelli | Rita De Crescenzo e suo figlio a processo
La tiktoker Rita De Crescenzo, con uno dei figli, a processo per diffamazione e minacce al deputato Francesco Emilio Borrelli. Fissata per il 3 febbraio l’udienza predibattimentale. La vicenda risale a maggio 2025, quando il parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra presentò un esposto alla Procura di Napoli dopo la pubblicazione, sui canali social dei due (De Crescenzo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
