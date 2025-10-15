Offese discriminatorie da parte dei tifosi nei confronti di un calciatore avversario in Prima Categoria Insulti razzisti al bomber | reagisce e viene espulso

Ancora un deprecabile episodio di razzismo sui campi di gioco. Nel secondo tempo del derby di Prima Categoria tra Valle Olona e Marnate Gorla (vinto allo scadere 1-0 da questi ultimi, in testa al campionato) alcuni tifosi della squadra ospite avrebbero messo nel mirino Diao, attaccante dei padroni di casa poi espulso nell’infuocato finale di partita per aver reagito agli insulti, uno dei 6 cartellini rossi mostrati dal direttore di gara Ahmed Elnahif di Abbiategrasso. "Al triplice fischio Diao è andato verso quei supporter che lo avevano offeso e si è preso anche l’espulsione", la versione della società di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

