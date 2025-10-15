Odessa Zelensky toglie cittadinanza a sindaco perché in possesso di passaporto russo e crea governo militare l' opposizione | È antidemocratico
Hennady Trukhanov, sindaco di Odessa dal 2014, ha respinto le accuse e si dice pronto ad andare in tribunale. Per le opposizioni, si tratta dell'ennesimo tentativo autolegittimante di Zelensky per aumentare il suo potere nel territorio nazionale Il sindaco di Odessa Hennady Trukhanov è stato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
#TG2000 - #Ucraina, #Onu reagisce e i russi attaccano. #Zelensky in cerca di armi #15ottobre #Russia #Zaporizhizia #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Mosca #Sumy #Leopoli #Odessa #Donbass #Belgorod #Putin #Lavrov #TV2000 @ - X Vai su X
Il presidente Volodymyr Zelensky ha revocato la cittadinanza ucraina al sindaco di Odessa Gennady Trukhanov, figura di spicco della politica locale, e al ballerino Sergei Polunin, che ha causato scandalo con le sue posizioni filo-Cremlino - facebook.com Vai su Facebook