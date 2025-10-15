Odessa Zelensky toglie cittadinanza a sindaco perché in possesso di passaporto russo e crea governo militare l' opposizione | È antidemocratico

Hennady Trukhanov, sindaco di Odessa dal 2014, ha respinto le accuse e si dice pronto ad andare in tribunale. Per le opposizioni, si tratta dell'ennesimo tentativo autolegittimante di Zelensky per aumentare il suo potere nel territorio nazionale Il sindaco di Odessa Hennady Trukhanov è stato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

