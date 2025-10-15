Octopath Traveler 0 | Tanti dettagli sul prequel ambizioso

Square Enix e Dokidoki Grooveworks hanno finalmente rivelato nuovi dettagli su Octopath Traveler 0, prequel del celebre gioco di ruolo che ha ridefinito il genere JRPG grazie alla sua grafica in stile HD-2D e alle otto storie intrecciate del primo capitolo. In arrivo il 4 dicembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PS4, Switch e PC (Steam e Microsoft Store), il titolo promette un'avventura ancora più profonda e cinematografica, con un racconto incentrato su vendetta, redenzione e potere divino. Questa volta il viaggio ci riporterà nel continente di Orsterra, luogo già noto ai fan della serie, ma in un'epoca precedente agli eventi originali.

