Occupazioni scolastiche a Genova nuove tensioni al Nautico | sopralluogo della Digos

Ilsecoloxix.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al San Giorgio, in Darsena, alcuni ragazzi avrebbero denunciato di essere stati chiusi dentro la palestra. Arriva la Digos. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

