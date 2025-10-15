Occupato il liceo Mercalli 24 ore dopo lo stop della preside
Gli studenti del liceo scientifico Mercalli sono riusciti stamattina a portare a termine l’occupazione dell’istituto di via Andrea d’Isernia, dopo il tentativo fallito di ieri. All’esterno della scuola è apparso uno striscione con la scritta “Il silenzio è complicità, alziamo la voce per Gaza”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
